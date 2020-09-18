Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в пятницу 30 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 30 003 378, умерли 943 203 человека, выздоровели 20 398 381. Больше всего случаев заражения (6 664 021) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 118 253) и Бразилия (4 419 083).
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