SpaceX из-за непогоды перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки Starlink

Американская компания SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий перенесла на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в четверг в Twitter компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Запланированный на завтра запуск Starlink не состоится из-за плохой погоды в районе возвращения [на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя ракеты]", - отметили в компании, подчеркнув, что неблагоприятные погодные условия "будут сохраняться еще пару дней". "Мы объявим следующую дату запуска, как только она будет подтверждена", - подчеркнули в SpaceX. Запуск на околоземную орбиту новой партии спутников, запланированный на четверг, был ранее перенесен на пятницу из-за "возможных проблем при возвращении" первой ступени и обтекателя.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. Последняя, 12-я, партия спутников, была запущена 3 сентября.