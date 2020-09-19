Главы МИД Австралии, Индии, США и Японии встретятся в Токио в октябре

Министры иностранных дел Австралии, Индии, США и Японии планируют в начале октября провести переговоры в Токио, чтобы обсудить четырехстороннее сотрудничество. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Точная дата консультаций прорабатывается. Основной их темой должна стать ситуация с коронавирусом и взаимодействие с целью реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Также в ходе визита в Японию госсекретарь США Майкл Помпео, как ожидается, встретится с новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

Первая четырехсторонняя встреча глав МИД Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре прошлого года в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию Quad в рамках новой стратегии обеспечения безопасности важнейших судоходных маршрутов в Индо-Тихоокеанском регионе.