Мировые банки за 18 лет помогли клиентам отмыть деньги и обойти санкции на $2 трлн

Несколько банков с мировым именем помогли своим клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные средства в объеме $2 трлн с 1999 по 2017 год. С такими утверждениями выступил в воскресенье в своем расследовании американский портал BuzzFeed, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Сайт ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network).

Документация представляет собой более 2 тыс. так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов - SAR (suspicious activity reports). Представители BuzzFeed передали досье Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ).

"Огромный массив секретной правительственной документации впервые показывает, как главные западные банки проводили подозрительные операции на триллионы долларов, обогащали себя и акционеров, при этом облегчая работу для террористов, клептократов и наркомафии. Правительство США, несмотря на широкие полномочия, не может этому помешать", - говорится в публикации.

По данным портала, руководство финансовых учреждений закрывало глаза на предупреждения сотрудников о подозрительных действиях. Банки надеялись, что в случае разоблачения подобных схем смогут заключить соглашение с американским правосудием, предусматривающее лишь штрафы.

"Однако расследование показывает, что даже после привлечения к ответственности и штрафов такие банки, как JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, продолжали переводить средства подозреваемых", - отмечается в публикации.