ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом в мире за сутки

В мире 9 октября 2020 22:33 (UTC+04:00)
ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 36,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 350 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6,3 тыс., приблизившись к 1,056 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:36 9 октября, в мире были зарегистрированы 36 361 054 инфицированных и 1 056 186 умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 350 766, число умерших увеличилось на 6 339. До сих пор рекордным считался суточный рост в 338 779 заразившихся, зафиксированный 8 октября.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

В Северной и Южной Америке за сутки было выявлено 127 250 новых случаев заражения. На втором месте - Европейский регион (109 749 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (82 284). По числу умерших за день печальное лидерство также у Северной и Южной Америки (3 282). На втором месте Юго-Восточная Азия (1 129), на третьей позиции Европа (950).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 7 471 688. Далее следуют Индия (6 906 151), Бразилия (5 000 694), Россия (1 272 238), Колумбия (877 683), Испания (848 324), Аргентина (840 915), Перу (835 662), Мексика (774 020) и Южная Африка (686 891).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
На азербайджанских пользователей Mail@ru совершаются фишинговые атаки
На азербайджанских пользователей [email protected] совершаются фишинговые атаки
Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 140 млн манатов
Доходы Азербайджана от реализации продукции отрасли ИКТ превысили 140 млн манатов
Российская ИТ-компания заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном
Российская ИТ-компания заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном
Loading Bars
Лента новостей
Twitter ввел дополнительные ограничения в преддверии выборов в США В мире 22:59
ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом в мире за сутки В мире 22:33
Государства-члены Движения неприсоединения выразили свою солидарность с Азербайджаном - Заявление Политика 22:02
МИД: Под предлогом гуманитарной помощи осуществляется поставка оружия в Армению Политика 21:44
Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в программе Connect the World на телеканале CNN International (ФОТО) Политика 21:43
Международный центр мугама поддержал Вооруженные силы Азербайджана Социум 21:29
Азербайджанской армии хватило 10 дней, чтобы развеять миф о "сильной армии", созданный армянами за 30 лет Политика 21:28
Освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 21:13
Генпрокуратура добыла важнейшие доказательства участия наемников в военных преступлениях Армении против Азербайджана Политика 21:03
Члены азербайджанской диаспоры во всем мире включились в борьбу против армянской агрессии Политика 20:53
В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Геранбое и Тертере ранены еще два гражданских лица Общество 20:52
В результате ракетного обстрела Агдама ранены 4 гражданских лица - Генпрокуратура Азербайджана Общество 20:52
Уничтожена выведенная на огневые позиции бронетехника ВС Армении - минобороны (ВИДЕО) Политика 20:46
Полиция эвакуировала 5 тысяч человек из-за лесного пожара на севере Израиля Израиль 20:21
Обстрелы ВС Армении вызвали пожары на гражданских объектах Азербайджана - МЧС Происшествия 19:53
В движении уничтожен военный автомобиль ВС Армении, перевозивший 25 человек — минобороны (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19:46
Обращение Президента Ильхама Алиева к народу вызвало в Европе широкий резонанс - Маиса Гюндогду на площадке Baku Network (ВИДЕО) Политика 19:44
Война идет и в информационном пространстве — депутат Милли Меджлиса Нагорно-карабахский конфликт 19:35
В период военного положения в Азербайджане запрещено использование гражданских дронов Политика 19:27
Уничтожена РСЗО "Прима" ВС Армении (ВИДЕО) Политика 19:20
В результате армянских провокаций убит 31, получили ранения 168 мирных граждан Азербайджана Общество 19:18
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) Спорт 19:13
Компания BOS Shelf перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики Нагорно-карабахский конфликт 18:43
Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с визитами зарубежных журналистов в Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 18:35
Освобожденное от оккупации село Суговушан Тертерского района (ВИДЕО) Политика 18:26
Азербайджан одерживает дипломатическую и военную победу над Арменией – администрация Президента Турции Нагорно-карабахский конфликт 18:23
Названы объемы перевалки нефти между портами Казахстана и Азербайджана Бизнес 18:05
Первая независимая факторинговая компания Азербайджана разместила облигации на БФБ Финансы 17:57
ВБ: В 2022 году профицит чистых финансовых обязательств платежного баланса Азербайджана составит 1,2% Финансы 17:56
Raiffeisen Bank продолжает мониторинг туркменского финансового рынка Финансы 17:52
Гражданское общество Антальи выразило поддержку Азербайджану Политика 17:50
Джизакский политехнический институт в Узбекистане закупит солнечный коллектор Тендеры 17:49
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении началась в Москве Нагорно-карабахский конфликт 17:49
В Туркменистан будут поставлены новые автобусы Транспорт 17:46
Шотландский депутат обратился в британский МИД в связи с провокациями ВС Армении Политика 17:43
Ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, уничтожена в воздухе Политика 17:42
Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО) Экспертный совет 17:38
В Баку будут созданы спецполосы для общественного транспорта Общество 17:36
Предчувствие скорого конца толкает Пашиняна к диктатуре Политика 17:33
Уничтожены средства радиоэлектронной борьбы ВС Армении - Минобороны (ВИДЕО) Политика 17:30
До конца 2027 года планируется строительство новой автомагистрали Баку-Сумгайыт Экономика 17:29
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут и несколько сел Политика 17:27
Бренд UNEC признан еще одним европейским государством Общество 17:25
Внимание! Армянские провокации продолжаются — ЗВУКОЗАПИСЬ Общество 17:18
Пашинян сдался Президенту Ильхаму Алиеву Политика 17:17
Грузинские банки готовы пересмотреть вопрос о реструктуризации кредитов для турсектора Финансы 17:14
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу Политика 17:10
ЕС обсудит 12 октября нагорно-карабахский конфликт Нагорно-карабахский конфликт 16:54
К 2040 г. увеличится суточная потребность в воде Баку и Абшеронского полуострова Общество 16:47
Узбекско-китайское СП Asia Trans Gas закупит фильтр топливного газа Тендеры 16:41
Таты Азербайджана: Все мы солдаты своей страны! – историк Самир Новрузов Социум 16:39
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении 2-х иностранных граждан, способствующих армянским оккупантам Политика 16:34
К 2040 г. число станций бакинского метрополитена увеличится вдвое Общество 16:23
К 2040 г. численность населения Баку может достигнуть 3,17 млн человек Общество 16:18
Уничтожено множество РСЗО "Град" ВС Армении — минобороны (ВИДЕО) Общество 16:10
Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 16:07
Азербайджанцы Иордании осудили провокационные действия Армении Политика 16:03
На торговой платформе Bloomberg пройдет аукцион Центробанка Азербайджана Финансы 15:56
В январе-сентябре Турция сократила объемы экспорта добывающей промышленности Турция 15:55
Мэр Кирьят-Бялика: Азербайджан всегда был примером толерантности (ФОТО) Общество 15:54
Власти России воспрепятствуют массовому привлечению армянских боевиков из РФ в зону карабахского конфликта - Олег Кузнецов на площадке Baku Network Нагорно-карабахский конфликт 15:48
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 15:45
В Азербайджане выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, 117 человек выздоровели Общество 15:44
Брошенная ВС Армении военная техника перекрашивается по стандартам Азербайджанской Армии (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:40
Мужчины и женщины без колебаний готовы идти на фронт – народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова (ВИДЕО) Культура 15:36
В Узбекистане создана Правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций Узбекистан 15:36
Армянским нацистам нет места на земле! Народная артистка Тарана Мурадова о насильственной депортации азербайджанцев Социум 15:26
Армия Азербайджана захватила еще несколько единиц военной техники ВС Армении (ФОТО) Политика 15:24
В Армении введена цензура в отношении СМИ — председатель Совета печати Общество 15:21
Деятельность МГ ОБСЕ - неудача западной дипломатии - Сванте Корнелл Нагорно-карабахский конфликт 15:20
Страховые компании Азербайджана расширяют возможности использования рыночного потенциала Финансы 15:15
Представлен проект бюджета Грузии на 2021 год Бизнес 15:14
В январе-сентябре Турция сократила экспорт стали на мировые рынки Турция 15:13
Кабмин Испании одобрил введение режима повышенной готовности в Мадриде Европа 15:12
В Азербайджане еще у 20-и учащихся выявлен коронавирус Общество 15:12
Ужесточение режима военного положения в Армении свидетельствует о росте числа не желающих воевать Политика 15:11
Помощник Первого вице-президента Эльчин Амирбеков дал интервью швейцарской газете «Трибюн де Женев» Нагорно-карабахский конфликт 15:08
Производство алюминия в Иране выросло на 71% Экономика 15:02
Азербайджан сражается на своей территории - Руфиз Хафизоглу в эфире ливанского телеканала "Аль-Маядин" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:59
У Еревана единственный выход - безоговорочное выполнение резолюций ООН Нагорно-карабахский конфликт 14:58
Спикер парламента Азербайджана обсудила с послом Израиля нагорно-карабахский вопрос Политика 14:57
Зло необходимо остановить Нагорно-карабахский конфликт 14:55
Сокращается экспорт продукции оборонпрома Турции на мировые рынки Турция 14:55
Завтра в Баку сохранится теплая погода Общество 14:46
Растут объемы экспорта цемента из Турции Турция 14:44
Очередное доказательство использования Арменией террористов против Азербайджана (ФОТО) Политика 14:43
Госслужба Азербайджана обновила список лиц, попадающих под санкции Финансы 14:43
Элин Сулейманов: США и другие державы должны сдерживать Армению от агрессии Политика 14:39
Территории Бардинского и Агдамского районов подвергаются интенсивным обстрелам Нагорно-карабахский конфликт 14:36
Минобороны: ВС Армении подвергают интенсивному обстрелу территории Мингячевира и Агджабединского района Политика 14:36
Хикмет Гаджиев: Азербайджанская армия не обстреливает церкви и другие объекты гражданского назначения Политика 14:36
В МИД Азербайджана прокомментировали фальшивые обвинения Армении Политика 14:17
Уничтожено и захвачено большое количество военной техники ВС Армении (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:12
Экспорт ювелирных изделий из Турции сократился Турция 14:07
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в годовом исчислении выросли на 8% Финансы 13:57
Азербайджан имеет все основания, чтобы завершить операцию по возвращению своих территорий - Александр Караваев на площадке "Наше время" (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:45
Албано-Удинская Христианская Община перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 4000 манатов Общество 13:32
Обстрелянные Арменией дома в Физули, ранены 3 мирных жителя (ФОТО) Политика 13:27
На азербайджанских пользователей [email protected] совершаются фишинговые атаки ИКТ 13:20
Жители Гянджи верят и поддерживают азербайджанскую армию — Исполнительная власть Нагорно-карабахский конфликт 13:13
Все новости