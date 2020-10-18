Врачи рассказали о новых осложнениях после COVID-19

В мире 18 октября 2020 21:17 (UTC+04:00)
Врачи рассказали о новых осложнениях после COVID-19

Ощущения шума в ушах (тиннитус) и потеря слуха могут быть редкими осложнениями COVID-19 и требуют внимания как лечащих врачей, так и исследователей. С такой оценкой, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила группа ученых из Имперского колледжа Лондона, описавших случай внезапной потери слуха у британца, в тяжелой форме перенесшего заболевание, вызываемое коронавирусом.

"Несмотря на значительное количество литературы, посвященной COVID-19 и различным симптомам, наблюдаемым при заражении вирусом, связь между COVID-19 и слухом обсуждается недостаточно широко. Потеря слуха и тиннитус - симптомы, которые отмечались как у больных COVID-19, так и больных гриппом, однако ярко не освещались", - говорится в статье, опубликованной исследователями на этой неделе в журнале British Medical Journal Case Reports.

Ее авторы пишут о необходимости обращать особое внимание на жалобы пациентов с COVID-19 на ощущение гула или звона в ушах, чтобы своевременно начать лечение стероидами, не допустив потери слуха. Они добавляют, что это может быть непростой задачей в условиях реанимационного отделения. В описанном в статье случае лекарства оказали лишь незначительный эффект и ухудшение слуха стало необратимым.

Исследователи выяснили, что причиной стало повреждение нерва в среднем ухе, и смогли связать это лишь с перенесенным пациентом заболеванием. Ученые полагают, что именно оно могло вызвать повреждение нерва, так как некоторые клетки оболочки среднего уха имеют те же рецепторы, что и клетки легких, на которые наводится коронавирус.

Как говорится в статье, в медицинской литературе к настоящему моменту упоминаются еще четыре случая внезапной потери слуха среди людей, которые перенесли COVID-19. В Великобритании описанный случай стал первым.

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