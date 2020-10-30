Apple, Alphabet, Facebook и Twitter отчитались о квартальной выручке

Американская компания Apple зафиксировала в четвертом квартале 2020 финансового года рекордный рост выручки, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованная в четверг отчетность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам трех месяцев, которые завершились 26 сентября, выручка компании составила $64,7 млрд. По этому показателю был зафиксирован рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 финансового года, когда за последний квартал компания зафиксировала выручку в размере $64 млрд. При этом чистая прибыль компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) несколько снизилась - до $12,6 млрд по сравнению с $13,7 млрд годом ранее.

За весь 2020 финансовый год выручка Apple достигла $274,5 млрд по сравнению с $260,2 млрд годом ранее. Чистая прибыль в годовом исчислении также росла - с $55,2 млрд в 2019 году до $57,4 млрд в 2020 году.

"Apple завершила финансовый год, который в четвертом квартале был отмечен рекордными показателями выручки, полученной в первую очередь от продажи компьютеров [семейства] Mac и сервисов", - подчеркнул глава корпорации Тим Кук.

Он отметил, что продажи новых моделей смартфонов iPhone, поддерживающих технологию связи пятого поколения 5G, способствовали тому, что компания продолжает увеличивать выручку даже в условиях пандемии коронавируса.