Астрономы впервые обнаружили источник быстрых радиовсплесков в Млечном Пути

Канадские и китайские астрофизики впервые открыли внутри нашей Галактики источник так называемых FRB-всплесков, загадочных коротких радиосигналов огромной мощности. Их порождает магнетар SGR 1935+2154, намагниченная нейтронная звезда, расположенная на противоположном краю Млечного Пути, пишут исследователи в серии статей, опубликованных в журнале Nature, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теоретики давно предполагали, что магнетары и порождаемые ими вспышки могут быть одним из главных источников FRB-всплесков, однако до настоящего времени подтверждений этому у нас не было. Мы получили первые свидетельства этого, а также нашли намеки на существование двух классов магнетаров, один из которых похож на SGR 1935+2154 и порождает одиночные вспышки, а другой - повторяющиеся FRB-всплески", - заявил ТАСС профессор Пекинского университета (Китай) Чжан Бин.

Своеобразные "радиосигналы пришельцев", загадочные FRB-всплески, были случайно открыты в 2007 году во время наблюдений за пульсарами на австралийской обсерватории Паркс. Они представляют собой очень короткие, но мощные радиосигналы с необычной периодической структурой, источник которых расположен на огромном расстоянии от Земли.

Пока ученые могут сказать только то, что все FRB-вспышки объединяют две вещи - чрезвычайно большая мощность и необыкновенно большое расстояние до их источников. По этой причине астрономы изначально предполагали, что их порождают самые мощные катаклизмы во Вселенной, в том числе слияния пар нейтронных звезд или же пульсаров и черных дыр.