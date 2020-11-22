SpaceX вывела на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океана

Американская компания SpaceX в субботу вывела на орбиту Земли спутник Sentinel-6 нового поколения, предназначенный для изучения Мирового океана и последствий изменения климата на планете, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья. Примерно через 53 минуты спутник был выведен на расчетную орбиту.

Специалистам SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась рядом с пусковым столом на базе Ванденберг через восемь минут после старта. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.