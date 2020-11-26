Филиппо Гранди назначили главой управления ООН по беженцам еще на 2,5 года

Генассамблея ООН в среду утвердила решение генсека организации о назначении итальянца Филиппо Гранди верховным комиссаром ООН по делам беженцев еще на 2,5 года. Он уже занимает эту должность с 2015 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После рекомендации Генерального Секретаря и консультаций государств - членов Генеральная Ассамблея утвердила представителя Италии Филиппо Гранди в качестве верховного комиссара ООН по делам беженцев на срок в 2,5 года начиная с 1 января 2021 года и заканчивая 30 июня 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак пояснил журналистам, что обычно кандидат на такую должность назначается на пять лет, однако Гранди сам попросил "сократить этот срок по личным причинам".