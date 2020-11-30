Катастрофа на Земле признана необратимой

В мире 30 ноября 2020 08:24 (UTC+04:00)
Катастрофа на Земле признана необратимой

Международная группа ученых из Южной Кореи, Японии, Швеции, США и Китая опубликовала статью в Science, согласно которой за последние два десятилетия масштабы засух и жары на Земле достигли беспрецедентного уровня, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru. Этот рост, затрагивающий климатическую систему Восточной Азии, невозможно объяснить естественной изменчивостью, и после определенного момента катастрофическое усиление станет необратимым, признают исследователи.

Палеоклиматологи реконструировали климатические условия во внутренней области Восточной Азии за последние 260 лет. Для этого они проанализировали ширину годичных колец местных деревьев, сведения о которых хранятся в базе данных International Tree Ring Data Bank. Ученые также провели предварительные исследования, чтобы определить, как на годичные кольца конкретных видов хвойных деревьев влияют температура и влажность почвы.

Оказалось, что климат становится более жарким и засушливым с 90-х годов XX века, чего не наблюдалось за четверть тысячелетия. Внутренняя область Восточной Азии, включая Монголию, оказалась «горячей точкой», где во второй половине XX века фиксируется сильнейшее потепление. Этот регион и так характеризуется низким уровнем годовых осадков (менее 300 миллиметров), что делает его особо уязвимым к повышению температуры. За последние два десятилетия волны тепла здесь значительно усилились, что еще сильнее сказалось на увлажнении почвы. Взаимное усиление засух и жары стало устойчивым и постепенно приобретает необратимый характер.

Согласно исследованию 2014 года, проведенному китайскими учеными, количество озер на Монгольском плато быстро сокращается. Задокументировано сокращение количества озер площадью более одного квадратного километра на 26 процентов, а также значительное уменьшение средней площади крупнейших озер региона. А исчезновение влаги из почвы окажется катастрофическим для экосистемы региона и может стать губительным для таких животных, как дикие овцы, антилопы и верблюды.

Ученые предупреждают, что климатические изменения над Монголией влияют на климат всего Северного полушария. В летние месяцы для региона характерны длительные антициклоны, способные вызвать мощные волны жары за пределами региона. Вполне вероятно, что Монголия уже превращается в бесплодную пустыню.

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