Генсек ООН сообщил, что планирует публично вакцинироваться от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что планирует сделать публичную прививку от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я, конечно, намерен принять вакцину, когда она станет для меня доступна и когда ситуация будет подходящей, - сказал он в среду на брифинге. - И я, без всяких сомнений, сделаю это публично".

"Я призываю всех по мере получения доступа к препаратам вакцинироваться, - подчеркнул Гутерриш. - Потому что это не только услуга для нас самих: каждый, кто вакцинируется, оказывает услугу всему сообществу и останавливает распространение вируса". "С моей точки зрения, вакцинация - моральный долг каждого из нас", - заключил он.