ВОЗ изучает возможность электронной регистрации вакцинируемых от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает способы электронного учета вакцинируемых от коронавируса.

Об этом сообщил ее официальный представитель Тарик Язаревич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что "сертификат вакцинации представляет собой хорошо знакомую карточку, которая показывает, какие вакцины принял человек". "ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о вакцинации можно осуществлять электронным путем", - отметил собеседник агентства.