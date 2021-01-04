Египет, Судан и Эфиопия вернулись к переговорам по плотине "Возрождение"

Египет, Судан и Эфиопия сумели вернуться к переговорному процессу по спорной плотине "Возрождение" на Голубом Ниле. После двух месяцев взаимных обвинений министры иностранных дел и водных ресурсов трех стран провели в воскресенье первый раунд переговоров в режиме видеоконференции, сообщил официальный представитель египетского МИД Ахмед Хафез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча состоялась по призыву председательствующей в настоящее время в Африканском союзе (АС) ЮАР и была посвящена вопросам заполнения и управления плотиной. Как заявили в МИД Египта, "до начала второго этапа заполнения плотины необходимо достичь обязывающего соглашения". Именно этого изначально и добивался Каир - заставить Аддис-Абебу подписать юридически обязывающий документ, который будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС, однако Эфиопия, которая в июле в сезон дождей без оглядки на другие страны реализовала первый этап его заполнения за счет обильных осадков, отвергает это. Ключевой проблемой по-прежнему остается вопрос об объемах сбрасываемой Эфиопией вниз по течению воды в случае засухи, а также то, как три страны будут разрешать любые споры в будущем. Аддис-Абеба отказалась от обязательного арбитража на завершающей стадии проекта.

По информации министерства ирригации и водных ресурсов Судана, на встрече в воскресенье стороны договорились провести двусторонние переговоры экспертов, которые могут состояться уже на этой неделе. Именно Хартум 4 ноября объявил о провале очередного раунда переговоров и возвращении досье в АС. Несмотря на все усилия, продолжение консультаций на прежних условиях и принципах бессмысленно, необходимо полностью менять подходы, заявило тогда министерство ирригации и водных ресурсов страны. Судан добивается максимального вовлечения экспертов Афросоюза в переговорный процесс для сближения позиций сторон и возможности выхода на компромисс. Эфиопия согласна с подходом Судана, но Египет продолжал настаивать на продолжении переговоров на прежних принципах.

В воскресенье Эфиопия, как сообщил телеканал Al Arabiya, заявила о завершении строительства ГЭС на 78%.