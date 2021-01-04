Акционеры Fiat Chrysler и Peugeot одобрили слияние компаний

Акционеры итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group в понедельник одобрили слияние, в результате которого будет создан четвертый крупнейший в мире автопроизводитель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

По информации MarketWatch, слияние одобрило 99,85% акционеров PSA. Закрытие сделки ожидается до конца марта.

Объединенная компания - Stellantis - станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире после Volkswagen, Renault-Nissan и Toyota Motor. Она будет выпускать бренды автомобилей Jeep, Fiat, Dodge, Maserati, Peugeot, Citroen и Opel.

PSA и FCA объявили о планах слияния в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании изменили условия сделки из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. FCA и PSA получили одобрение Европейского союза на сделку в конце декабря.

Объединенную компанию возглавит главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес.

Акции Peugeot SA дорожают на 3,4% на торгах в Париже в понедельник. Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles NV повышаются на 3% на торгах в Милане.