Большую часть поставок вакцин от COVID-19 закупили богатые страны

Страны с низкими доходами на душу населения и большинство государств со средними доходами в настоящее время не получают вакцину от коронавируса. Большую часть поставок закупили богатые страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам от COVID-19 в мире.

"Богатые страны закупили большую часть поставок различных вакцин", - констатировал он. По его словам, применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а шесть - средние.

"Существует ясная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами все еще не получают вакцину", - подчеркнул глава ВОЗ. "Эту проблему мы можем решить вместе посредством [механизма доступа к вакцинам] COVAX и [инициативы] ACT-Accelerator", - констатировал Гебрейесус.

"Сейчас мы также видим, что страны как с высокими, так и средними доходами, участвующие в COVAX, заключают дополнительные двусторонние сделки. Это потенциально повышает цену для всех и означает, что люди из группы высокого риска в беднейших и наиболее обездоленных странах не получают вакцину от COVID-19", - сообщил глава ВОЗ. Он обратил внимание также на тот факт, что "некоторые компании и страны не предоставили критически важную информацию" в ВОЗ, необходимую для проведения процедуры включения препаратов в список для экстренного применения. Это "блокирует всю систему закупок и распределения", сказал гендиректор, напомнив о губительных последствиях "вакцинного национализма".

Равный доступ к вакцинам, продолжил Гебрейесус, позволит стабилизировать системы здравоохранения и ограничить способность коронавируса к мутации. Он предупредил, что вирус будет "процветать", если не "уменьшить его передачу и не распределить вакцину на равной основе".

Глава ВОЗ призвал производителей вакцины отдать приоритет поставкам препарата через COVAX. Он также ожидает, что страны, "законтрактовавшие больше вакцин, чем им нужно", немедленно передадут эти объемы в COVAX для их "справедливого применения". "Я призываю страны и производителей прекратить заключать двусторонние сделки за счет COVAX", - отметил Гебрейесус.

COVAX и ACT-Accelerator

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. 18 декабря было объявлено о том, что у производителей зарезервировано около 2 млрд доз вакцин-кандидатов. COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведению централизованных закупок. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19", или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".