В ООН сообщили, что десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым в истории наблюдений

Десятилетие с 2011 по 2020 год стало в истории наблюдений за погодой и климатом самым теплым, а 2020 год вошел в первую тройку самых теплых лет наряду с 2016 и 2019 годами. Об этом сообщила в четверг в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"2011-2020 годы были самым теплым десятилетием за всю историю в связи с устойчивой долгосрочной тенденцией к изменению климата", - отметили в ВМО. При этом особенно высокой средней температурой отличались последние шесть лет, а в первую тройку вошли 2016, 2019 и 2020 год. Средняя температура за последние 12 месяцев составила "около 14,9 градусов Цельсия, что на 1,2 градуса (плюс-минус 0,1 градуса) выше уровня в доиндустриальный период (1850-1900)".

"Исключительная жара 2020 года имела место, несмотря на природное явление Ла-Нинья, которое произвело лишь временный охлаждающий эффект", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. "Примечательно, что температура в 2020 году была практически на одном уровне с 2016 годом, когда наблюдался один из самых сильных в истории согревающих природных феноменов Эль-Ниньо, - констатировал он. - Это ясно указывает на глобальный сигнал о том, что вызванное человеком изменение климата является сейчас столь же мощным, как сила природы".