Терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне был закрыт из-за угрожавшего полиции мужчины

Терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне и ж/д вокзал были частично закрыты в субботу вечером в связи с проведением полицейской операции по задержанию мужчины, угрожавшего правоохранителям. Об этом в субботу говорится в сообщении полиции ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Патруль федеральной полиции в 17:16 остановил мужчину, у которого не было средств индивидуальной защиты. Он сразу повел себя агрессивно по отношению к полицейским и сказал: "Я убью вас, Аллах акбар", - сообщили в полиции. Уточняется, что мужчина предпринял попытку сбежать, но был задержан, его багаж был досмотрен.

Полиция отметила, что во время инцидента им поступила информация, что в терминале 1 также может находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был временно закрыт региональный железнодорожный вокзал, однако эта информация не подтвердилась.