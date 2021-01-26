AstraZeneca опровергла сообщения о низкой эффективности вакцины у пожилых людей

Британско-шведская компания AstraZeneca опровергла в понедельник сообщения о низкой эффективности ее вакцины у пожилых людей, назвав такие данные "совершенно неправильными". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письменный ответ производителя на публикации германских СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правящей коалиции ФРГ, информировала, что препарат лишь в 8% случаев вызывает нужную реакцию организма у лиц старше 65 лет. Таблоид Bild, в свою очередь, сообщил о том, что, по мнению правительства Германии, европейский регулятор выдаст разрешение на использование вакцины AstraZeneca только среди граждан младше 65 лет.

В своем ответе компания указывает, что британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации поддержал получение ее вакцины пожилыми людьми. Кроме того, анализ крови пожилых участников клинических испытаний выявил сильный иммунный ответ на вакцину.

Великобритания одобрила использование препарата, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом, 30 декабря 2020 года. Ожидается, что вакцина будет сертифицирована в ЕС к началу февраля.

22 января AstraZeneca, не дожидаясь сертификации, уведомила Еврокомиссию, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года, и заявила о сокращении поставок вакцины на 60%.