Генсек ООН назвал 2020 год худшим в современной истории

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном интервью ТАСС назвал два главных приоритета работы всемирной организации в 2021 году: победа над пандемией коронавируса и сдерживание климатических изменений, передает Trend.

"У нас был ужасный год. 2020-й год, наверное, самый плохой год в нашей жизни, в особенности из-за пандемии", - сказал генсек. "Мы должны сделать так, чтобы 2021 год переломил ситуацию, - подчеркнул он. - Необходимо сменить отчаяние надеждой".

По словам Гутерриша, "это должен быть год, когда будет запущена всеобщая вакцинация" от коронавируса нового типа.

"Так что, конечно, главным приоритетом на 2021 год станет победа над пандемией и обеспечение устойчивого и инклюзивного восстановления от пандемии", - подтвердил он. "Второй [приоритет] - это чрезвычайная климатическая ситуация", - продолжил глава ООН. "2021 год в этом плане принципиально важен, потому что мы готовимся к проведению Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго", - напомнил он.

"Мы должны всерьез воспринимать то, что говорит нам научное сообщество, что мы должны не допустить рост температуры больше чем на 1,5 градуса к концу текущего века", - заключил Гутерриш.