Билл Гейтс оценил слухи о своей причастности к пандемии COVID-19
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг сообщения о своей «причастности» к пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Предприниматель отметил, что люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией. Кроме того, Гейтс рассказал, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцинам во время борьбы с полиомиелитом.
Для борьбы с подобными заблуждениями необходимо обращаться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам, так как только они способны объяснить населению преимущества вакцины.
Гейтс также спрогнозировал пандемию, которая будет в десять раз хуже нынешней пандемии COVID-19.
Лента новостей
Все должны пройти вакцинацию, чтобы не потерять еще больше близких людей из-за COVID-19 – Призыв от специалиста
Мощность производства нефтехимической продукции Ирана в ближайшие 5 лет достигнет 130 млн тонн в год - министр
Валерий Гергиев выразил восхищение азербайджанским балетом: Эйюба Гулиева будем привлекать к нашим проектам
Криминальные рассказы и парадоксальные образы – Вышла в свет новая книга народного писателя Натига Расулзаде
Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию об угрозах послу Азербайджана в США со стороны армянских радикалов
Турецкий солдат в Карабахе: В результате стратегии Президента Ильхама Алиева в регионе установился долгосрочный мир
Кому не страшны никакие жизненные экзамены – интервью с заслуженной артисткой Азербайджана Наргиз Алиевой (ВИДЕО/ФОТО)
Лютфи Заде и Фаня Занд – история одной любви. Он сделал ей предложение на остановке в ожидании автобуса (ФОТО)
Кабмин Азербайджана утвердил критерии выдачи стартап-сертификата и правила ведения реестра инновационных проектов
Расходы за ведение реестра инновационных проектов в Азербайджане будет оплачивать Агентство по инновациям