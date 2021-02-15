НАТО ждет от стран альянса повышения оборонных расходов

НАТО ждет от всех стран альянса выполнения обязательств по увеличению военных расходов как минимум до 2% ВВП к 2024 году, несмотря на пандемию. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса, а также воздушное патрулирование, развертывание морских сил и ведение учений, - заявил он. - Трата больших средств вместе на оборону, позволит нам продемонстрировать силу нашей приверженности пятой статье [Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса] и нашему обещанию защищать друг друга", - сказал Столтенберг.

Невзирая на пандемию

Отвечая на вопрос о рисках снижения военных расходов альянса из-за экономического ущерба в результате пандемии, он заявил: "Я ожидаю, что все страны НАТО выполнят то, о чем мы договорились в 2014 году - увеличить [к 2024 году] уровень оборонных расходов и достичь уровня военных бюджетов в 2% ВВП".

По словам генсека, все страны активно ведут процесс увеличения своих военных расходов: каждый год к бюджету НАТО добавляются "миллиарды новых средств". Всего с 2014 года европейские страны и Канада выделили $190 млрд дополнительных средств на оборону. Суммарный оборонный бюджет НАТО в настоящее время превышает €1 трлн.

Больше операций

Столтенберг также отметил, что страны НАТО должны не только наращивать расходы, но и активно участвовать в операциях альянса.

"Сейчас страны, которые участвуют в размещении [многонациональных] боевых групп НАТО в странах Прибалтики и в Польше покрывают практически все [связанные с этим] расходы самостоятельно. Мое предложение в рамках концепции "НАТО-2030" (подготовительный комплекс предложений для разработки и принятия новой стратегической концепции альянса позднее в этом году - прим. ТАСС), и было бы честно, если бы страны, направившие войска не несли все расходы сами, а получали что-то взамен. То есть страны НАТО должны вместе покрывать свои расходы. Это причина, по которой я предлагаю увеличить финансирование деятельности по сдерживанию и обороне, такой как служба боевых групп [в Восточной Европе], из бюджета НАТО", - сказал он.

Поэтому страны НАТО должны понимать необходимость платить больше в бюджет альянса больше, отметил генсек и подчеркнул, что этот тезис входит в концепцию "НАТО-2030", а значит, с высокой вероятностью войдет и в новую стратегическую концепцию альянса.

Для новых стран НАТО, например Северной Македонии, присоединившейся к альянсу в 2020 году, все цели повышения оборонных расходов также являются обязательными, никакого переходного периода для них не предусмотрено.