Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg

Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь вышел на первое место в списке богатейших людей мира. С такими оценками выступило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние Маска составляет к настоящему моменту $199,9 млрд. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около $850 млн, а ее общая стоимость повысилась примерно до $74 млрд.

Таким образом, Маск вновь обошел в списке миллиардеров главу корпорации Amazon Джеффа Безоса, который, по оценкам Bloomberg, располагает активами на сумму $194,2 млрд. Ранее в этом году Маск уже поднимался на первую строчку в списке богатейших людей мира, однако к середине февраля Безос вернул себе лидирующую позицию.

В январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место, а в конце ноября уже вышел на вторую строчку с $128 млрд, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США.