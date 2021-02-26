Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от коронавируса в мире

В мире 26 февраля 2021 22:59 (UTC+04:00)
Глава ВОЗ призвал увеличить производство вакцины от коронавируса в мире

Мировое сообщество должно предпринять шаги для увеличения производства вакцины от коронавируса в мире, используя для этого, в частности, такие инструменты, как передача технологий и лицензий. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности", - сказал он.

Коснувшись деятельности международного механизма доступа к вакцинам COVAX, глава ВОЗ назвал "большим прогрессом" начало поставок препаратов по этой программе. В среду вакцина была доставлена в Гану, а в пятницу - в Кот-д'Ивуар. "Мы добились большого прогресса. Однако этот прогресс хрупкий. Нам нужно ускорить поставки и распределение вакцин от COVID-19", - продолжил гендиректор. Он подчеркнул, что этой цели невозможно достичь, если "некоторые страны продолжают обращаться к предприятиям, которые производят вакцину для COVAX". "Подобные действия подрывают COVAX и лишают работников здравоохранения и людей с уязвимым здоровьем вакцин, необходимых для спасения жизни", - констатировал Гебрейесус.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. Он является одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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