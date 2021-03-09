Состояние Маска вновь увеличилось более чем на $12 млрд

Акции принадлежащей Илону Маску компании Tesla резко растут на торгах утром во вторник, благодаря чему состояние предпринимателя вновь увеличилось более чем на $12 млрд. Соответствующие данные представлены на сайте биржи Nasdaq, где идут торги ценными бумагами высокотехнологичных компаний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Акции Tesla снижались с прошлой недели. Особенно резкое падение произошло в понедельник, когда бумаги подешевели на 5,84%. Капитализация компании опустилась до $540,4 млрд, то есть более чем на треть меньше максимального уровня, достигнутого в начале января, когда капитализация составила почти $850 млрд. Состояние Маска в пересчете на долю собственности в Tesla снизилось на $27 млрд.

Но менее чем за два часа торгов во вторник цена акций выросла почти на 15% - с $563 за акцию до $645. Капитализация достигла $608,5 млрд, то есть почти на $70 млрд выше, чем по итогам закрытия бирж в понедельник. Тенденция к росту сохраняется. Состояние Маска, таким образом, вновь выросло более чем на $12 млрд, однако он пока еще более чем на $10 млрд отстает от богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, основателя Amazon.