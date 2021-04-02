СБ ООН в апреле обсудит ситуацию в Йемене, Сирии и палестино-израильское урегулирование

Совет Безопасности ООН в апреле проведет заседания по ситуации в Сирии, Йемене, а также дебаты по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщил в четверг на брифинге председатель Совета в апреле, постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этом месяце в целом у нас будет 25 встреч, из них много открытых дебатов (в которых могут принимать участие не только члены СБ - прим. ТАСС)", - отметил он. "Первые дебаты пройдут 8 апреля, они будут посвящены теме разминирования, это встреча высокого уровня, в которой будет председательствовать глава МИД Вьетнама", - сказал Данг Динь Куи, указав, что это станет одним из центральных мероприятий вьетнамского председательства.

"Также в традиционном формате дебатов с участием представителей Палестины и Израиля 22 апреля пройдет обсуждение ближневосточного урегулирования", - добавил он.

Как информировал дипломат, обсуждение ликвидации сирийского химоружия намечено на 6 апреля, а гуманитарной ситуации в Сирии и политического урегулирования там - на 28 апреля. "15 апреля Совет Безопасности обсудит конфликт в Йемене", - добавил он.

Отвечая на вопрос о ситуации в Мьянме, вьетнамский постпред сообщил, что СБ продолжит следить за ней, но в рамках неформальной встречи. "В этом месяце по этой теме будет одно мероприятие 9 апреля в формате "формулы Арриа". Рассчитываем, что в нем примут участие эксперты, которые выскажут свое мнение по данной теме", - сказал он.