Токийская биржа приостановила торговлю акциями Toshiba из-за возможной продажи компании

Крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа (ТФБ) приостанавливает торговлю акциями компании Toshiba на фоне информации о том, что британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners намеревается купить японскую корпорацию. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении ТФБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что операции с акциями Toshiba будут приостановлены с утренней сессии торгов 7 апреля, которые начались в 09:00 по местному времени.

Ранее японские СМИ сообщили о том, что инвестиционный фонд CVC Capital Partners в ближайшее время выступит с предложением о покупке Toshiba более чем за 2 трлн иен (более $18 млрд по текущему курсу). По данным японского делового издания Nikkei, это может стать крупнейшей сделкой по приобретению японской компании, а ее условия, учитывая статус Toshiba, будут также согласовываться с правительством Японии.