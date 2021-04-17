В работе Twitter произошел сбой

Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в субботу в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Японии, Великобритании и Германии.

Согласно данным сервиса, 42% пользователей в США жалуются на перебои в работе сайта, 30% не могут войти в свои учетные записи, еще 26% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad.