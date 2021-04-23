В Средиземном море около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки

Порядка 130 человек погибли в среду после того, как у берегов Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. Об этом сообщила в четверг вечером неправительственная организация SOS Mediterranee, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принадлежащее ей судно Ocean Viking было направлено в международные воды к берегам Ливии в четверг после получения информации о трех лодках, терпящих бедствие в этом районе. "Сегодня, после многочасовых поисков, сбылись наши худшие опасения. <...> С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения", - говорится в заявлении на сайте SOS Mediterranee.

Спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями - волны в зоне поиска достигали шести метров. Вскоре после этого самолет Агентства ЕС по контролю границ Frontex обнаружил рядом с местом инцидента фрагменты резиновой лодки.