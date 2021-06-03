Министры здравоохранения G7 обсудят мировые пандемии

Министры здравоохранения Группы семи обсудят, как уменьшить риск возникновения новых мировых пандемий, как передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К представителям неформального объединения семи экономически развитых стран мира присоединятся в онлайн-режиме министры Индии, Южной Кореи, Австралии и Южной Африки.

Другие вопросы, которые будут подняты на встрече - резистентность микроорганизмов, цифровое здравоохранение, клинические испытания при разработке вакцин, методы лечения и диагностики.

Великобритания, которая председательствует в "семерке" в этом году, намерена провести саммит в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, в нем примут участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной организации торговли Нгози Оконджо-Ивеале.