Министры финансов G7 обсудят в Лондоне налогообложение глобальных цифровых корпораций

Министры финансов стран Группы семи (G7) обсудят в пятницу вопросы налогообложения транснациональных цифровых корпораций и восстановление экономик после пандемии COVID-19, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство PA, в рамках двухдневной встречи в Лондоне главы профильных ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии также рассмотрят финансовые механизмы, которые стоит задействовать при борьбе с изменением климата.

"G7 - это чрезвычайно важное объединение, и для меня честь приветствовать в Лондоне своих коллег в условиях воссозданной атмосферы многостороннего сотрудничества. Еще до председательства в G7 Великобритания предельно ясно декларировала свои приоритеты: защита рабочих мест, "зеленое" и глобальное восстановление экономики и поддержка наиболее уязвимых стран", - заявил министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак в преддверии мероприятия.

Он отметил, что одно из центральных мест в повестке дня встречи будет занимать тема введения глобального корпоративного налога. "Достижение глобального соглашения о цифровом налогообложении - ключевое направление работы в этом году. Мы хотим, чтобы компании платили правильный налог в правильном месте. Я надеюсь, что мы сможем заключить честную сделку с нашими партнерами", - сказал глава британского Минфина.

Сунак добавил, что стороны готовы работать в тесной связке друг с другом, чтобы "ответить на самые сложные экономические вызовы". "Я полон оптимизма, думаю, что мы придем к конкретным результатам в предстоящий уик-энд. Вместе мы можем добиться реальных изменений и помочь международному сообществу перейти к следующей стадии нашего восстановления [после пандемии]", - указал он.