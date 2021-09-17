Сбой произошел в работе сервиса Spotify

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются на территории Соединенных Штатов и Канады. Об этом сообщается в четверг на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 65% сообщивших о неполадках пользователей жалуются на работу мобильного приложения, 25% не могут зайти на сайт, еще 10% испытывают трудности с прослушиванием музыки.