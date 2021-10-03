Пережившая «испанку» 105-летняя женщина умерла от COVID-19

В США от COVID-19 скончалась 105-летняя долгожительница, пережившая в детстве эпидемию испанского гриппа. Об этом сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Приметта Джакопини родилась в штате Коннектикут в 1916 году. Через два года ее 25-летняя мать умерла во время эпидемии «испанки». Отец девочки не смог в одиночку воспитывать ее и сестру и отправил детей к родственникам в Италию.

Там Джакопини выросла и выучилась на швею. В годы Второй мировой войны у нее был роман с летчиком, который погиб в 1941 году. После войны она вернулась в родной город Торрингтон в Коннектикуте и устроилась работать на завод General Motors. Женщина вышла замуж и родила дочь.

Именно дочь заметила, что Джакопини кашляет, когда приехала навестить ее 9 сентября. Женщина уверена, что мать заразилась от сиделки, которая чувствовала себя плохо несколько дней. И сиделка, и пожилая женщина были привиты. Через два дня после появления симптомов пенсионерке стало хуже, и ее доставили в реанимацию. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, однако она скончалась 16 сентября.

«Теперь я вспоминаю, как мы раньше шутили, что единственное, что может убить маму — это всемирная пандемия», — сказала дочь Джакопини.