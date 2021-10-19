Пользователи жалуются на сбой в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

У более чем половины (58%) пользователей возникли проблемы с приложением. Еще по 21% жалуются на проблемы в работе сайта и с выгрузкой постов.

В комментариях пользователи пишут, что не могут опубликовать сторис.