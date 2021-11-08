Вин Дизель публично призвал Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться в «Форсаж»

Американский актер Вин Дизель публично призвал артиста Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях. Он, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, выразил свою просьбу в новой публикации Instagram.

В своем обращении Дизель назвал своего коллегу по «Форсажу» «младшим братом» и признался, что для его детей тот навсегда останется «дядей Дуэйном». «Не бывает праздника, чтобы они и вы не посылали добрых пожеланий... но время пришло. Наследие ждет», — написал Дизель.

Он подчеркнул, что дал обещание покойному другу, актеру Полу Уокеру, в котором поклялся приложить все свои силы для создания финальной части «Форсажа». Дизель попросил Скалу появиться в новой серии кинофраншизы, так как никто не сможет исполнить роль Люка Хоббса лучше него.

Скорый ответ Джонсона приводит издание The Hollywood Reporter: «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим». Актер отказался от предложения и пожелал удачи своему бывшему товарищу по киноплощадке «Форсажа».