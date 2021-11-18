Принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения провести рождество с Елизаветой II

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не планируют возвращаться из США в Великобританию на праздники. Об этом пишет PageSix, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, герцогу и герцогине Сассекским было направлено приглашение присоединиться к королевской семье в Сандрингемском дворце на Рождество, но они не будут присутствовать.

«Гарри и Меган не приедут. Если бы они собирались, они бы уже сообщили об этом своей семье... Но это первое Рождество Ее Величества без мужа, поэтому можно было надеяться, что они захотят быть с ней», — заявил один из источников.

Он уточнил, что, вероятно, пара понимает, что по возращению «их ждет безумие».