Три компании в Южной Корее отзывают 223 тыс. автомобилей
Автомобилестроительные компании BMW Korea, GM и Mercedes-Benz Korea добровольно отзовут в Республике Корея (РК) 223 тыс. автомобилей для ремонта или замены неисправных компонентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта РК.
BMW заменит охладители системы рециркуляции выхлопных газов в седане BMW 520d, GM - боковые фонари седана Cadillac CT6 из-за недостаточной яркости, а Mercedes-Benz - невыпадающие болты передних тормозных суппортов в седане S400d 4MATIC.
Владельцы транспортных средств, подлежащих отзыву, могут посетить специализированные сервисные центры для бесплатной замены деталей.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Заслуженный артист Азербайджана в российском сериале "Ангел мести", или Граф Монте-Кристо в наши дни (ФОТО)
Лента новостей
В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении
На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Одно из положительных впечатлений от Азербайджана связано с его уважением к разным культурам - посол США
Visa открыта к сотрудничеству со всеми игроками транспортного сектора Азербайджана - вице-президент (Эксклюзив)
Компания bp использует максимум ресурсов для обеспечения экономической эффективности проектов на Каспии
Запуск Apple Pay в Азербайджане является сильнейшим стимулятором роста бесконтактных платежей - вице-президент Visa (Эксклюзив)
Спецпредставитель Президента России оценил факт восстановления памятников культуры на освобожденных землях Азербайджана
Полад Бюльбюльоглу о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана