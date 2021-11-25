Три компании в Южной Корее отзывают 223 тыс. автомобилей

Автомобилестроительные компании BMW Korea, GM и Mercedes-Benz Korea добровольно отзовут в Республике Корея (РК) 223 тыс. автомобилей для ремонта или замены неисправных компонентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта РК.

BMW заменит охладители системы рециркуляции выхлопных газов в седане BMW 520d, GM - боковые фонари седана Cadillac CT6 из-за недостаточной яркости, а Mercedes-Benz - невыпадающие болты передних тормозных суппортов в седане S400d 4MATIC.

Владельцы транспортных средств, подлежащих отзыву, могут посетить специализированные сервисные центры для бесплатной замены деталей.