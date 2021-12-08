В Instagram сообщили о нововведениях

В Instagram пообещали ввести функцию удаления старых фото, лайков и комментариев, а так же изменить политику в отношении контента, который рекомендуют подросткам. О планируемых нововведениях сообщил глава соцсети Адам Моссери, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

По его словам, компания отключит пользователям возможность отмечать или упоминать подростков, которые на них не подписаны. Также можно будет удалять опубликованные давно фотографии, комментарии или лайки без обращения к модераторам. В 2022 году создатели пообещали запустить приложение для родителей и опекунов, позволяющее видеть, сколько времени в соцсети проводят их дети.