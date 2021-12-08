В Instagram сообщили о нововведениях
В Instagram пообещали ввести функцию удаления старых фото, лайков и комментариев, а так же изменить политику в отношении контента, который рекомендуют подросткам. О планируемых нововведениях сообщил глава соцсети Адам Моссери, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
По его словам, компания отключит пользователям возможность отмечать или упоминать подростков, которые на них не подписаны. Также можно будет удалять опубликованные давно фотографии, комментарии или лайки без обращения к модераторам. В 2022 году создатели пообещали запустить приложение для родителей и опекунов, позволяющее видеть, сколько времени в соцсети проводят их дети.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Международный суд в Гааге обязал Армению принять меры против лиц, озвучивающих в стране агрессивные призывы на этнической почве
Распространяемая в армянских СМИ информация является необоснованной и ложной - минобороны Азербайджана
Западные СМИ демонстрируют нейтральный подход к вопросу по Зангезурскому коридору - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
Управление пресс-службы МИД Азербайджана прокомментировало заявление министерства иностранных дел Армении
В Азербайджане отменяется трехмесячный период ожидания для получения страховых выплат по безработице
Государственная налоговая служба Азербайджана о введении в эксплуатацию ЗАО "Glassica" и ООО "Azərsulfat"
Представители медиа Азербайджана и Грузии оценили перспективы создания Кавказской платформы мира - Baku Network и Georgian Times подписали партнерское соглашение (ФОТО/ВИДЕО)
Иран в ближайшем будущем будет поставлять свой газ в соседние страны и даже в Европу - посол (Эксклюзив)
Важно, чтобы Армения выполнила требования документов, подписанных после 44-дневной войны - Нуман Куртулмуш
Организация из Нидерландов отметила деятелей культуры Азербайджана за вклад в поддержку диаспорской деятельности (ФОТО)
Зангезурский коридор сможет сократить время транспортировки из Китая в Европу до 12 дней - начальник департамента
Закрытые сухопутные границы влияют на туризм, но открывать их полностью тоже рискованно – Фуад Нагиев
Депутаты рассказали о новых налоговых льготах для семей шехидов и раненых участников Отечественной войны Азербайджана
Стартовал учебный курс с участием военнослужащих ВВС Азербайджана и мобильной тренинговой группы НАТО (ФОТО)
Перевалка грузов Бакинским морским торговым портом по итогам 2021 г. прогнозируется на уровне 5 млн тонн (ФОТО)