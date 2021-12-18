Вертолет на Марсе совершил 18-й полет, преодолев еще 230 м

Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity совершил уже 18-й по счету полет за время своей миссии, которая началась десять месяцев назад.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители расположенной в Пасадине (штат Калифорния) Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA, которая отвечает за реализацию данного проекта.

"Во время успешного полета, прошедшего в среду, вертолет преодолел 230 м, направляясь со скоростью 2,5 м/с к северной границе района под названием Seitah. Он находился в воздухе 124,3 секунды", - отметили они на странице ЛРД в Twitter. По их словам, Ingenuity налетал к настоящему моменту в совокупности свыше 3,8 км, поднимаясь на высоту до 12 ми разгоняясь до 5 м/с, провел в воздухе почти 33 минуты.

Ранее NASA указало, что особенностью Seitah являются песчаные гребни, которые труднопроходимы для колесных роверов, и Ingenuity продемонстрировал возможности летательного аппарата для исследований таких мест на Марсе, куда сложно добраться иным путем.

Seitah означает "среди песков" на языке индейского племени навахо, слова из которого NASA решило использовать для обозначения ряда объектов и зон на Марсе в рамках нынешней миссии марсохода Perseverance, доставленного вместе с Ingenuity в кратер Езеро 18 февраля. Их задача - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на планете.

Разработка Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, обошлась в $80 млн. На Марсе он в первый раз взлетел 19 апреля.

Согласно NASA, информация о том, как Ingenuity ведет себя на Красной планете, призвана помочь в создании следующего марсианского вертолета. Он будет больше по размерам и оснащен шестью несущими винтами. Предполагается, что масса аппарата составит примерно 30 кг.