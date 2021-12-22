Названы самые вредные пищевые привычки для пожилых людей

Врачи назвали привычки в еде у людей старше 60 лет, являющиеся наиболее вредными для них. По их мнению, самыми пагубными пищевыми привычками для них являются недостаточное потребление белка, воды и клетчатки, сообщает «Медик Форум», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что многие пожилые люди перестают употреблять в пищу достаточное количество продуктов, содержащих белок. С возрастом вред от этого усугубляется в силу того, что человеческий организм теряет мышечную массу. У людей в возрасте, не получающих необходимое количества белка, возникают проблемы, связанные с их физической силой. Помимо этого, для осуществления нормального метаболизма и выведения потенциально вредных компонентов необходима влага. Недостаточное ее количество чревато различными болезнями, включая рак.

Также специалисты посоветовали не есть на ночь, поскольку это увеличивает риск развития диабета и других метаболических нарушений. Наконец, медики призвали тех, кто ест исключительно мягкую пищу, не пренебрегать овощами и бобовыми. По их словам, клетчатка препятствует росту уровня холестерина и сахара, стимулируя рост полезной флоры в кишечнике. Недостаток клетчатки, в свою очередь, может привести к проблемам с пищеварением и плохим образом сказаться на состоянии иммунитета.