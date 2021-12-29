Назван улучшающий показатели кровяного давления напиток

Употребление клюквенного сока может способствовать нормализации кровяного давления. Об этом сообщает Daily Express, ссылаясь на исследование ученых, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Nutrition, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

В основу научной работы легли данные 45 исследований. Выяснилось, что в среднем систолическое давление у употреблявших данный напиток снижалось на 1,52 миллиметра ртутного столба, а диастолическое — на 1,78 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, ученые из Университета Лаваля в Канаде заявили, что клюквенный сок оказывает положительное воздействие на уровень холестерина в крови. По их мнению, такой эффект обусловлен полифенольными соединениями, содержащимися в ягоде. Также отмечается, что данный напиток известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.