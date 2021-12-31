Десятки авиарейсов отменили в Японии из-за сильных снегопадов
Авиакомпании отменили около 40 внутренних рейсов в Японии из-за сильных снегопадов, которые идут в ряде префектур на побережье Японского моря. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал NHK.
Изменения в расписании в основном затрагивают маршруты между Токио, Ниигатой и Тоямой.
По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Ниигате выпадет до 80 см снега. В Нагано высота снежного покрова составит 60 см. Снегопад сопровождается сильным порывистым ветром до 25 м/с. В связи с этим власти предупреждают о риске образования ледяной корки и снежных заносов на дорогах.
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