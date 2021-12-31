Названы худшие продукты для завтрака
Эксперты назвали худшие продукты для завтрака. Так, на первой строчке стоят популярные сладкие хлопья, и в целом еда с высоким содержанием сахара не принесет пользы организму, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
Как заявил диетолог Кортни Данджело, употребление хлопьев может ускорить процессы старения и набор лишнего веса, а также спровоцировать воспаление кишечника.
Его коллега из Австралии Сьюзи Барелл добавила, что из-за малого количества пищевых волокон они не дают чувства насыщения надолго. Специалист по питанию из США Лаура Бурак полагает, что худшей пищей для завтрака является еда с высоким содержанием сахара, это блины, пончики, кексы.
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