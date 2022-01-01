Названы продукты, понижающие высокое давление

В мире 1 января 2022 11:41 (UTC+04:00)
Названы продукты, понижающие высокое давление

Высокое давление характерно для каждого третьего взрослого человека. Медики из Великобритании назвали продукты, употребление которых может снизить его, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Они посоветовали есть больше фруктов, овощей, пить молоко и молочные продукты. Также макароны стоит выбирать изготовленные из цельнозерновой муки. Как источник белка лучше использовать мясо, рыбу, яйца и бобовые. Необходимо избегать продуктов и напитков, содержащих много сахара.

Если давление человека повышается из-за употребления большого количества жиров, то специалисты порекомендовали заменить их.

"Ненасыщенные жиры, которыми могут быть мононенасыщенные жиры (например, оливковое масло, рапсовое масло, миндаль, несоленые кешью и авокадо) или полиненасыщенные жиры (включая подсолнечное масло и растительное масло, грецкие орехи, семена подсолнечника и жирную рыбу), станут более здоровым выбором", - приводит слова врачей издание Express.co.uk.

Эксперты посоветовали меньше есть соль, заменить ее натуральными приправами и соусами без ароматизаторов.

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