Оперативную группу Объединенного штаба ОДКБ направили в Казахстан

Центр кризисного реагирования ОДКБ переведен в круглосуточный режим работы, оперативная группа Объединенного штаба Организации направлена в Казахстан. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в Объединенном штабе ОДКБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для координации взаимодействия с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ, формирования и развертывания Коллективных миротворческих сил ОДКБ, контроля за реализацией решений органов ОДКБ, а также взаимодействия по оперативным, административным и вопросам материально-технического обеспечения в Республику Казахстан направлена оперативная группа во главе с заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ", - сказали в организации.

Развернута круглосуточная работа Центра кризисного реагирования ОДКБ, обеспечивающего видео-конференц-связь с оборонными ведомствами стран Организации, отметили в штабе.