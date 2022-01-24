Названы пять симптомов омикрона у вакцинированных от COVID-19

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор рассказал, каким образом омикрон-штамм коронавируса проявляется у вакцинированных пациентов, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Спектор назвал пять симптомов омикрона у привитых от COVID-19. По его словам, мутация вируса вызывает симптомы, похожие на простуду. Среди них насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле.

Ученый отметил, что только половина пациентов с омикроном наблюдала у себя такие распространенные симптомы болезни, как повышенная температуры, кашель и отсутствие обоняния.

«Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов», — подчеркнул эпидемиолог.