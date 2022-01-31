Ученые предложили направить 46% мировых запасов вакцин в развивающиеся страны

Китайские эпидемиологи выяснили, что вероятность появления следующего штамма коронавируса высокой заразности можно максимально снизить, если направить около 46% мировых запасов вакцин в развивающиеся страны. Результаты расчетов ученых были опубликованы в статье в журнале Nature Human Behaviour, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши расчеты показывают, что поставки вакцин из высокоразвитых в развивающиеся страны будут приносить последним пользу только в том случае, если они будут достаточно крупными. При этом мы обнаружили, что отправка около 46% объема производимых вакцин в страны третьего мира будет нести пользу и развитым странам, в том числе за счет резкого снижения риска появления новых штаммов коронавируса", - пишут ученые.

Для ответа на этот вопрос эпидемиологи создали математическую модель, в рамках которой инфекция распространялась по нескольким странам. Часть из них имела доступ к вакцинам и могла поделиться прививками с соседями, что в теории снижало число зараженных и вероятность появления новых разновидностей вируса, на которые вакцины уже не действовали.

Эти расчеты показали, что отказ от передачи вакцин в страны третьего мира заметно снижал частоту заболеваемости в развитых странах в первые два года пандемии, однако впоследствии это приводило к появлению новых вариаций вируса, на которые прививки уже не действовали. В результате этого пандемия продолжалась пять и более лет. Нечто похожее происходило при поставках вакцин только в соседние страны.