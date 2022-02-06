"Спутник Лайт" зарегистрирован в Индии

В мире 6 февраля 2022 20:41 (UTC+04:00)
"Спутник Лайт" зарегистрирован в Индии

Медицинский регулятор Индии (Drug Controller General of India, DCGI) одобрил применение на территории страны российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила в воскресенье пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, российская однокомпонентная вакцина одобрена более чем в 30 странах мира с населением более 2,5 млрд человек, отметили в РФПИ.

При принятии решения индийский регулятор в том числе учитывал результаты дополнительных клинических исследований "Спутника Лайт", проведенные в Индии компанией Dr. Reddy's Laboratories, добавили в пресс-службе.

"Спутник Лайт" высокоэффективен как при самостоятельном применении, так и в качестве бустера к другим вакцинам, заявляют в РФПИ. В частности, результаты проведенных в Аргентине совместных клинических исследований комбинации "Спутника Лайт" с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало выработку более высоких титров антител при применении "коктейлей" со "Спутником Лайт", чем в случае введения двух доз одного препарата.

При этом AstraZeneca производит свою вакцину в Индии под брендом Covishield. Ранее в РФПИ отмечали, что "Спутник Лайт" мог бы успешно применяться в качестве бустера для Covishield в партнерстве с компанией Serum Institute of India, которая уже производит оба препарата.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

"Спутник V" был зарегистрирован в Индии в апреле 2021 года, став первой зарубежной вакциной против коронавируса, применяемой в республике. Препарат одобрен уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

РФПИ заключил соглашения о производстве "Спутника V" с ведущими индийскими фармацевтическими компаниями, включая Serum Institute of India - крупнейшего в мире производителя вакцин, а также Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen Laboratories, которые, по оценке фонда, должны позволить выпускать более 850 млн доз вакцины ежегодно.

Также 6 декабря РФПИ направил индийскому регулятору заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М".

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