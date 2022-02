Назван лучший напиток для похудения

Протеиновый коктейль или смузи является лучшим напитком для сжигания жира на животе, рассказала диетолог Кортни Д'Анджело (Courtney D'Angelo), пишет Eat This, Not That!, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По словам специалиста, люди при составлении диеты часто задумываются о еде, но не учитывают напитки. Эксперт напомнила, что сладкая газировка, сок из обработанных фруктов содержат много добавленного сахара, практически не имеют питательной ценности и пользы. Они могут быстро привести к увеличению веса. «Одним из лучших для похудения в области поясницы назван напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи», — подчеркнула диетолог.

Она напомнила, что белок важен для потери висцерального жира (окружает жизненно важные органы в брюшной полости — прим. «Ленты.ру»). «Во-первых, протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать голод, что всегда важно при диете», — добавила она. Во-вторых, белок помогает улучшить метаболизм за счет увеличения мышечной массы. «Наши мышцы метаболически активны. Чем их больше, тем быстрее происходит обмен веществ, что приводит к потере большего количества жира по всему телу и в области живота», — объяснила Д'Анджело. Из-за этого напитки с высоким содержанием белка полезны как для набора мышечной массы, так и для сжигания жира на талии.