Постпред КНР при ООН призвал всех участников конфликта вокруг Украины к сдержанности
Китай призывает все стороны в ситуации вокруг Украины проявлять сдержанность и не предпринимать действия, ведущие к напряженности, а также продолжить диалог и консультации.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.
"Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряженность", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации на Украине. "<...> Призываем все заинтересованные стороны продолжить диалог и консультации и найти разумное решение для того, чтобы учесть обеспокоенность всех на основе равенства и взаимного уважения", - добавил дипломат.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан и Узбекистан планируют наращивать связи за счет новых отраслей - посол (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО)
Будут приняты меры по более эффективной организации работы сельскохозяйственных ярмарок - Кабмин Азербайджана
В Азербайджане будут выпущены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные государственные ценные бумаги
"Южный газовый коридор" отвечает требованиям энергетической и экологической безопасности – Парвиз Шахбазов
Госпогранслужба Украины опровергает заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины погранпункта в Ростовской области
В сказочном Баку меня поселили в номере под цифрой 1001… отсюда все и началось – интервью со всемирно известным исполнителем (ФОТО)
В ходе визита Президента Ильхама Алиева в Москву ожидается подписание Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией
В Азербайджане награждена группа лиц, отличившихся в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог - Распоряжение
Обсуждены возможности участия Nebras Power в строительстве ветряных электростанций на освобожденных территориях Азербайджана
Очередная демонстрация враждебности со стороны армян - перекрыта дорога в аэропорт в связи с визитом азербайджанских депутатов (ФОТО)
Азербайджан готов продолжать усилия по обеспечению региональной и глобальной энергобезопасности – министр
Армяне передали Азербайджану останки тел в смешанном состоянии - начальник отдела Военной прокуратуры (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение дружбе и сотрудничеству с Соединенным Королевством
Президент Ильхам Алиев: Для развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеются хорошие перспективы
Подозреваемый в убийстве женщины и двух ее детей является бывшим директором школы - Управление образования
В Баку определились победители турнира по теннису среди ветеранов Карабахской войны, журналистов и медийных личностей (ФОТО)